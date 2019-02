Lille : deux hommes condamnés à 8 mois de prison après une agression homophobe

Boucles d'oreille arrachées

Deux hommes ont été condamnés lundi à huit mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, pourdans un parc de Lille.Âgés d'une vingtaine d'années et de nationalité afghane, les deux individus étaient jugés en comparution immédiate, au départ "pour des faits de vol d'un téléphone portable en réunion et avec violences" survenusdans le parc Matisse.Les prévenus se sont défendus en indiquant "que la victime leur avait proposé une relation tarifée, mobile de leurs actes". La victime a, elle, "réfuté" cette version, jugeant son agression "", a-t-on précisé de même source, confirmant une information de La Voix du Nord "Mon client a été agressé par deux jeunes hommes qu'il n'avait pas du tout sollicités et a tenté de s'échapper. Ils l'ont rattrapé, l'ont étranglé avec un bras, lui faisant perdre connaissance. Ils lui ont pris divers objets et avant de partir, lui ont asséné un énorme coup de pied au visage,", a détaillé Cécile Carillon, avocate de la partie civile."Reprenant ses esprits,". Il présentait "plusieurs blessures", notamment "une fracture du nez", occasionnant "et une possible opération chirurgicale", a-t-elle indiqué.Alors qu'il "n'y avait au départ qu'une poursuite de vol aggravé", "les agresseurs ont justifié leurs actes en disant que mon client leur aurait fait des propositions de relations homosexuelles (...) et que 'l'homosexualité n'était pas morale'", a rapporté Mme Carillon., considérant que les violences avaient "", a-t-elle conclu.