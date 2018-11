Lille : deux mères d'enfants handicapés escaladent une grue pour demander le recrutement d'éducateurs spécialisés

Collectif Citoyen Handicap La #rresistance handicap rentre en action demain, Sont donc prévu : - 3 Opération Coups de Poings, une se déroulera dans la Région Grand Est, une autre...

Elles y sont montées ce matin et ne comptent pas en descendre tant que leur appel n'aura pas été entendu. Deux mères d'enfants handicapés sont postées depuis ce mercredi matinde Lille.Les militantes réclament le recrutement depour faire face au problème de la déscolarisation des enfants handicapés. "Sophie Cluzel (la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées) s'était engagée à nous recevoir pour aborder ce problème, mais elle n'a pas tenu parole, affirme Jean-Luc Duval, président du Collectif citoyen handicap. Nous sommes revenus pour qu'elle nous entende pour de bon."Matelas, réchauds, vivres... Les mamans postées en haut de la grue ont tout prévu pourpour que la secrétaire d'Etat leur réponde.Sophie Cluzel sera ce mercredi soir à La Flamengrie avec Emmanuel Macron pour la cérémonie nationale du cessez-le-feu sur le site mémoriel de la Pierre d’Haudroy . Raison pour laquelle le Collectif a souhaité l'interpeller en menant une action à Lille. Une opération similaire se déroule également à Strasbourg.Marie Lettler, militante du Collectif citoyen handicap et mère d'un enfant autiste de 10 ans, est montée sur un échafaudage de la ville du Grand-Est vers 4h15 du matin. "" et "AVS Ecole Accessibilité Loisir Emploi", revendique la banderole déployée sur une place très passante.Le 19 septembre une militante était déjà montée, à l'aube, au sommet d'une grue à Strasbourg pour des revendications similaires, le même jour que. Les trois étaient redescendues de leur promontoire en début d'après-midi.