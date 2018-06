Lille : dix personnes en garde à vue suite à une opération de police dans un “quartier de la drogue”

Fin mai, un jeune toxicomane "qui venait chercher sa dose d'héroïne" avait été roué de coups pendant une quinzaine de minutes par une "meute de jeunes" sur la voie publique.



L'homme, âgé de 29 ans, avait été "laissé pour mort sur le bitume". Pris en charge par les pompiers, il était décédé quelques heures après à l'hôpital, a précisé cette source.



La police judiciaire s'était déjà rendue dans ce quartier, "l'un des points de deal le plus important de l'agglomération lilloise", le 6 juin pour procéder à

une vaste enquête de voisinage.

Saisie de drogue

Mardi, lors de l'opération de police, à laquelle a pris part une centaine de fonctionnaires de la Police Judiciaire de Lille, six appartements ont été perquisitionnés et 200g d'héroïne, 4kg de cannabis et une arme de poing ont été saisis.



Au total, dix personnes ont été interpellées, dont un jeune garçon de 12 ans, et placées en garde à vue à Lille.