Lille : le documentaire de Yann Moix sur les migrants de Calais en avant-première le 4 juin

C'est une sorte de cosmos hors du monde

Des images dévoilées en janvier

Le documentaire de Yann Moix, "Re-Calais", sera diffusé le 9 juin sur Arte. Mais en attendant, ce long-métrage de l'écrivain et réalisateur, consacré à la situation des migrants à Calais, sera d'abord diffusé en sa présence en avant-première au cinéma Le Majestic de Lille, lundi 4 juin.Le tournage a duré, au cours desquels Yann Moix a filmé "le quotidien des exilés" qui "empile les absurdités d'une politique migratoire à bout de souffle". "Chaque jour, les mêmes scènes se rejouent, tragiques ou burlesques dans leur incapacité à créer de l'ordre ou de l'humanité" peut-on également lire dans le synopsis.En janvier, alors que Yann Moix et la préfecture du Pas-de-Calais s'opposaient à la suite de ses déclarations sur les violences policières à Calais dans l'émission "On n'est pas couché" , Yann Moix avait levé le voile ce documentaire dans une interview. "Je prépare un film pour Arte" avait-il expliqué, précisant se rendre à Calais "toutes les semaines et même plusieurs fois par semaine parfois.""Mon but, c'est simplement de montrer ce qui se passe à Calais" avait-il ajouté. "C'est une sorte de cosmos hors du monde. Un endroit d'une grande complexité. Je n'y suis pas arrivé en jugeant ou en me disant "Il y a des méchants et des gentils". Je donne la parole à tout le monde.. Je vais donner la parole à tout le monde. Je veux montrer tout ce qui se passe là-bas.Plusieurs semaines plus tard, après la visite d'Emmanuel Macron à Calas, Yann Moix avait signé une tribune dans Libération , dans laquelle il accusait le président de "laisse[r] perpétrer des actes criminels", précisant : "." Et d'y joindre une vidéo, montrant des images tournées à Calais dans le cadre de ce documentaire.Le film a été produit par Hikari avec la participation d'Arte G.E.I.E avec le soutien de Pictanovo et de la région Hauts-de-France. Pour assister à la projection lilloise,, il est nécessaire de réserver à cette adresse : event@pictanovo.com