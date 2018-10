XP The international esport & gaming school

"Ce n'est pas une école dans laquelle on joue"

L'esport bientôt aux JO ?

Vous voulez apprendre à contrer unMultiplier lesà haut niveau sur? Devenir le roi de lasur? Vous n'aurez certainement pas besoin d'une école pour y parvenir, juste de nombreuses heures de pratique.En revanche, si vous envisagez de, par exemple via l'organisation d'une compétition internationale, l'école XP, qui se lance à Lille, Paris et Lyon à la rentrée 2019 pourrait vous intéresser.L'établissement international, piloté par le groupe s'enseignement privé Ionis, dispensera(les deux dernières années en alternance) dans laquelleen "événementiel esport & relations publics", en "esport entrepreneurship & innovation" et en "international esport & brand management"."Nous souhaitons transformer une passion en expertise permettant de viser des emplois de valeur et d’avenir" résume Marc Sellam, à la tête du groupe Ionis.Une école qui mise sur la culture du jeu-vidéo jusque dans son nom : l'glanés au fil des combats et qui permettent de gagner des niveaux et d'améliorer son personnage."On ne forme pas des gamers,, ce n'est pas une école dans laquelle on joue" précisait Sylvain Gan.."La formation dispensera notamment des cours de langues asiatiques et mettra l'accent sur des projets concrets, y compris à l'étranger. Pour l'heure, on ne sait pas combien elle coûtera à l'année. Les autres écoles du groupe Ionis (Epitech, ESME Sudria, IPSA...)L'sport, ou "sport électronique" est la pratique du jeu vidéo à des niveau compétitif, seul ou en équipe. Son marché était estimé à 892 millions de dollars rien qu'en 2016.Sa popularité est telle que la discipline estet que s, ne relève plus complètement du fantasme.Malgré les rêves que suscitent la vocation de joueur d'esport, très peu de professionnels arrivent à vivre de leur vocation aujourd'hui en France.