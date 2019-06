Lille : EELV désigne un binôme pour conduire une liste “autonome” aux municipales

[ 🚨 COMMUNIQUÉ DE PRESSE ] les adhérent.e.s ont voté pour le binôme @steph_bocquet et @StefBaly pour conduire la liste https://t.co/mbLobDWsHd aux municipales de l'année prochaine. pic.twitter.com/W3t12vENQ9 — EÉLV Lille Lomme Hellemmes et environs 🌻 🇪🇺 (@EELV_Lille) 3 juin 2019

Bravo à @steph_bocquet & @StefBaly désigné•e•s ce soir têtes de liste #eelv pour les municipales à #Lille pour 2020. Nous mettrons toute notre énergie à faire elire l'un•e des deux maire de Lille. — Jérémie Crépel 🇪🇺🌻🏳️‍🌈 (@JCrepel) 3 juin 2019

Les adhérents d'Europe Ecologie Les Verts de Lille ont désigné lundi un binôme composé de Stéphanie Bocquet et Stéphane Baly pour conduire une "liste écologiste autonome largement ouverte" pour les élections municipales de 2020."La vague verte européenne nous amène à une phase de responsabilité, mais aussi d'humilité, au niveau européen comme au niveau local", écrit dans un communiqué Dominique Plancke, porte-parole d'EELV Lille. Les écologistes siègent actuellement dans la majorité de la maire socialiste Martine Aubry.Aux élections européennes, La République en marche est arrivée en tête (22%) à Lille, juste devant EELV avec 21,7%.Le binôme sera composé de Stéphanie Bocquet et Stéphane Baly, conseiller écologiste de la métropole européenne de Lille (MEL). "Bravo à Stéphanie Bocquet et Stéphane Baly désignés ce soir têtes de liste EELV pour les municipales à Lille pour 2020. Nous mettrons toute notre énergie à faire élire l'un/l'une des deux maire de Lille", a réagi sur Twitter Jérémie Crépel, conseiller municipal de Lille et président du groupe EELV à la métropole. Aucune indication n'a été donnée sur la tête de liste qui briguera le mandat de maire."Lille Verte 2020" entend faire de Lille, où Mme Aubry pourrait briguer un ultime mandat en 2020, "une ville sobre et joyeuse, respirable, accueillante et juste". Le 1er juillet, les adhérents désigneront les 16 suivants de la liste sur laquelle un quart des places sera réservé à des "personnalités".