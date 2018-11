Le parquet de Lille classe sans suite l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs du FN

La campagne 2012 du FN en cause

"Manipulation politique"

L'enquête préliminaire ouverte en janvier 2016 sur a été classée sans suite, a annoncé mercredi le parquet de Lille."L'enquête diligentée n'a pas permis de conclure à l'existence de charges suffisantes pour envisager l'exercice de poursuites pour des faits d'emplois fictifs à l'encontre" de, proche de Marine Le Pen, et de deux autres collaborateurs du groupe FN (devenu depuis le Rassemblement national) au Conseil régional avant l'élection présidentielle de 2012, a indiqué le parquet."Un classement sans suite a donc été décidé" en juillet dernier, a-t-on précisé.Le Canard enchaînél'ouverture d'une enquête préliminaire, portant sur trois emplois présumés fictifs au groupe FN de l'ex-Conseil régional du Nord/Pas-de-Calais.La présidente du parti, Marine Le Pen, elle-même élue de la région,, selon l'hebdomadaire satirique, "d'avoir préparé la campagne présidentielle de 2012 depuis le conseil régional, en utilisant les moyens humains et matériels de la collectivité".Étaient dans le viseurdont un proche de Mme Le Pen,- devenu en 2017 le directeur de sa campagne présidentielle - qui avait été, selon Le Canard, salarié par le groupe FN du Nord/Pas-de-CalaisDénonçant "une manipulation politique", le FN avait alors affirmé que David Rachline avait "été embauché sur une courte période fin 2010" et que "des vidéos" attestaient de "sa participation aux séances plénières du Conseil régional", à Lille."Il a vraiment été très discret: jamais croisé dans les couloirs ni dans l'ascenseur du conseil régional", avait ironisé en 2017 Dominique Plancke, conseiller régional EELV de 1998 à 2015.