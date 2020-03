Lille : où est passé le dernier bébé suricate du zoo, disparu depuis une intrusion dans le parc ?

Un ou plusieurs individus se sont illégalement introduits dans l'enceinte du zoo de Lille dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de la police du Nord.



Depuis cette effraction pour laquelle une plainte a été déposée, un bébé suricate, tout juste né la veille des faits, est introuvable. Rien d'autre dans le parc n'a été dégradé ni volé.



Si les forces de l'ordre évoquent une suspicion de vol de l'animal, la direction du zoo et la municipalité réfutent cette hypothèse. Même si des traces de pas ont été constatées dans l'enclos des "sentinelles du désert" au lendemain de l'intrusion.

Deux hypothèses

Si le ou les "visiteurs" nocturnes du zoo ont marché dans l'enclos des suricates, il leur était impossible d'y avoir accès directement. En pleine nuit, les petites bêtes se trouvent soit dans leur local, soit dans le fond de leurs terriers.



Dans les deux cas ils sont inaccesibles, indique la mairie de Lille, qui précise qu'aucune effraction n'a été constatée sur le local des animaux.



Toujours selon la municipalité, il n'est malheureusement pas à exclure que le nourisson ait pu être tué et dévoré par ses congénères. Il était le seul de la dernière portée, ce qui est rare et peut-être signe de faiblesse.



Autre hypothèse, plus heureuse cette fois : le bébé suricate est maintenu par les siens au fond d'un terrier, et réapparaîtra peut-être dans quelques jours...