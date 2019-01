Lille : des étudiants s'opposent à la venue de Jean Lassalle dans leur fac

[ COMMUNIQUÉ ]



L’association Le Campus des idées a invité le 24 janvier prochain Jean Lassalle à donner une conférence.

Jean Lassalle étant un agresseur sexuel, Solidaires étudiant.e.s ainsi que l’association Olympe Se Bouge s’opposent formellement à sa venue ! pic.twitter.com/abnEBneEeW — SUD — Solidaires étudiant·e·s Lille (@SUDetuLille) 9 janvier 2019

Le député des Pyrénées-Atlantiques doit tenir une conférence à la faculté de Droit, organisée par une association étudiante le 24 janvier prochain. Le thème de la conférence est censé être la défense de la ruralité, et des centaines d'étudiants se sont montrés intéressés par l'événement sur Facebook.L'association féministe de l'Université de Lille, Olympe Se Bouge, et le syndicat Sud Solidaire étudiant.e.s, réclament. L'association a également mis en ligne une pétition pour l'annulation de la conférence. Elle rassemble un peu plus de 300 signatures pour le moment.Jean Lassalle est en effet accusé d'agressions et de harcèlements sexiste et sexuel envers des élues, des parlementaires et une journaliste.Fin novembre, des associations de Sciences Po Bordeaux avaient également demandé à ce que la conférence du député soit annulée dans leur école, et ça avait fonctionné. En novembre 2017, c'est sa conférence à Sciences Po Lille qui avait été annulée pour la même raison Pour la conférence qui doit avoir lieu à Lille fin janvier, il a déclaré dans le quotidien régional "La République des Pyrénées" qu'il respecterait la décision que prendra l'association qui organise sa venue.