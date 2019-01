Lille : faute d'informations, les proches du jeune tué par un tir de police portent plainte

Le grand flou

"L'enquête préliminaire n'est plus appropriée"

Les proches de Brahim Moussa, mort le 1janvier des suites de blessures provoquées par un tir de la police à Lille, ont porté ce mercredi matin, a indiqué leur avocat Abderrahmane Hammouch, confirmant une information de La Voix du Nord.La plainte a été déposée "ce matin au parquet de Lille" indique-t-il, soit deux semaines après la mort du jeune homme de 24 ans . Brahim était mort après avoir passé un mois hospitalisé dans un état grave, après avoir été visé par des tirs, rue Solferino à Lille Les faits s'étaient produit le samedi 1er décembre, versdans cette rue du centre-ville. La Brigade anti-criminalité (BAC) de Lille avait repéré une voiture volée qui était en stationnement, lorsque deux individus – dont la victime – étaient "venus pour reprendre le véhicule volé" précisait à l'époque une source policière.Le passager, en descendant du véhicule, est aussitôt interpellé par les policiers mais "le conducteur a, lui, foncé délibérément sur le fonctionnaire de police," poursuivait cette sourceVoilà pour les quelques informations fournies, à l'époque, par la police. Ce sont également les seules dont dispose la famille, toujours dans le flou."On ne nous commuinque aucune conclusion" regrette toujours MHammouch, qui n'a rien appris de plus sur l'enquête en deux semaines. "On pouvait le concevoir quand il était hospitalisé,Cette plainte, avec constitution de partie civile, pourrait faire réagir le parquet de Lille et l'amener à ouvrir une information judiciaire. "L'enquête préliminaire n'est plus appropriée." Une enquête de l'IGPN a également été ouverte pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles l'agent de police a ouvert le feu, mais ses conclusions ne sont pas non plus communiquées à la famille et à son avocat.Pourtant, l'avocat estime qu'il est préférable de communiquer sur cette affaire, non seulement par "devoir de vérité" mais aussi "pour l'intérêt de l'ensemble des parties"." ajoute-t-il.La mort du jeune homme avant provoqué l'émoi et avait provoqué des débordements à Lille, plusieurs voitures avaient été incendiées