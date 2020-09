Lille : une femme meurt après une défenestration du sixième étage en centre-ville

Massage cardiaque

Les secours ont été appelés peu avant midi, ce mercredi, pour une femme retrouvée inanimée dans la cour d'un immeuble de la rue Pierre-Mauroy (anciennement rue de Paris), en contrebas du parking des Tanneurs, dans le centre-ville de Lille. La victime venait de chuter de six étages.Avant l'arrivée des pompiers et du SAMU sur les lieux, un médecin d'un cabinet se situant dans l'immeuble a prodigué un massage cardiaque. Les secours ont poursuivi la manoeuvre mais le décès de la femme a été prononcé sur place.Elle était âgée de 56 ans. On ignore les causes et les circonstances de cette défenstration. Il pourrait s'agir d'un suicide. Une enquête de police a été ouverte.