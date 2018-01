Lille : une femme se coince le pied entre la rame et le quai, le métro à l'arrêt lundi soir

C'est un accident rarissime : une jeune femme de 19 ans a été légèrement blessée lundi soir, alors qu'elle prenait le métro lillois. Peu après 18h, alors qu'elle se trouve au niveau de la station Gambetta, elle se coince le pied entre la rame et le quai et ne parvient pas à s'en extraire. Les pompiers sont appelés, le métro est mis à l'arrêt.



Arrivés sur place, il aura fallu plus d'une heure aux secours pour évacuer la jeune femme, dont les blessures sont légères. La ligne 1 du métro a du être coupée jusqu'aux environs de 19h30. Des bus-relais ont été mis en place le temps de l'opération.



La victime a été transportée à l'hôpital Saint-Vincent.