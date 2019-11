Lille : François Hollande exfiltré de la fac de droit, investie par plusieurs centaines d'étudiants

Près de 400 personnes dans les rues

La conférence de François Hollande consacrée à la crise de la démocratie, dans l'enceinte de la fac de droit de l'Université de Lille, a finalement été annulée. Les locaux ont été investis en masse par le cortège qui manifeste depuis ce midi en réaction à l'immolation d'un étudiant à Lyon Une foule s'est massée dans l'amphithéâtre où devait se tenir la conférence, et où de nombreux exemplaires de Répondre à la crise, le dernier livre de l'ancien président, ont été déchirés. Se sont ensuivis quelques vifs échanges entre les manifestants et les personnes venues assister à la conférence.François Hollande, qui se trouvait dans l'enceinte de l'université, n'est finalement pas apparu et a quitté la faculté de droit.Plus tôt, près de 400 personnes avaient défilé dans les rues de Lille en dénonçant la précarité étudiante, en référence au message laissé sur sa page Facebook par le jeune homme qui s'était immolé par le feu devant le Crous de Lyon.Triplant sa deuxième année de licence en sciences politiques, il ne touchait plus aucune bourse. Dans son message, il revendiquait "le salaire étudiant et d'une manière plus générale, le salaire à vie, pour qu'on ne perde pas notre vie à la gagner" et accusait "Macron, Hollande, Sarkozy et l'UE de [l'] avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous-tes" ainsi que "Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires".Le jeune homme se trouve toujours dans un état critique.