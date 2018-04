Lille : à la gare Lille Flandres, premiers départs en vacances sous le soleil

Grève pour le retour ?

: un soulagement pour cette voyageuse. Ils étaientce matin. Des usagers rassurés : pour eux,"S'il n'y avait pas de trains, on n'y serait pas allés et on serait restés à Lille,", sourit ce petit garçon rempli de sagesse.On s'arrête à Roissy, on prend l'avion et on passe quinze jours là-bas", précise cet autre voyageur. "Après on revient un jour de grève,Une inquiétude partagée en Gare Lille Flandres. "Pour le retour on a eu des grèves, du coup" !", témoigne cette jeune femme. Sur le quai, ou à bord du train, la question du retour est. "On n'a pas encore pris de retour, on va regarder. Soit on va remontersoit on va prendre un train, explique ce jeune couple.Ceselles, font unà travers toute l'Europe et souhaitent que leur voyage ne soit pas perturbé. "On espère qu'il y ait des trains, vraiment. Nous allons visiter les environs et Paris avec un guide. Alors s'il n'y a pas de trainsmalheureusement."Si la circulationle mouvement de grève devrait