Lille : la gérante d'une mercerie fait appel aux réseaux sociaux pour trouver un repreneur

C'est: unecomme on n'en trouve plus, avec, de biais et dentelles, de bobines de fils colorées ou ses pelotes de laine toutes douces...

>> Un reportage de Claire Chevalier, Cécilia Brès.



Son message fait le buzz

"Tout le contraire des grandes surfaces"

Hélène Huart estdepuis une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, elle a d'autres projets.pour son magasin, elle a décidé de poster un message. "Je ne veux pas qu'il ferme,", sourit Hélène Huart. "Ça ne sera plus moi mais il fautEn 48 heures, son message a été, faisant renaître chez Hélène l'espoir depour sa caverne d'Ali Baba. "Les agences immobilières ne sontqui est très atypique, il n'y en a pas beaucoup", précise la gérante.Dans ce royaume de, les clientes viennent chercher la pièce introuvable ailleurs mais aussi les précieux conseils d'Hélène. "C'est vrai qu'iciquand on voit toutes ces belles choses, ces beaux boutons", explique une cliente. "", renchérit une autre.Desdésormais à la porte de la boutique. En plus duil faut avoirpour racheter les stocks et surtout l'envie de prolonger l'aventure de fanfreluches…