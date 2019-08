Lille : sur la Grand'Place, les motos ne sont plus les bienvenues

Un emplacement déjà interdit aux motos

Priorité aux piétons

Actions prévues par les motards en colère

C'est décidé : les motos ne peuvent plus stationner sur la Grand'Place de Lille depuis environ le dimanche 4 août. En réalité, le stationnement des motos y était déjà interdit. Mais une tolérance existait. C'est désormais fini."La semaine dernière [du 29 juillet], 1/3 de la place était occupé par des motos. Ce n'est pas acceptable. Notre tolérance ne peut plus s'exercer dans ces circonstances-là", justifie la mairie de Lille.La ville a donc pris la décision de chasser toutes les motos qui se stationnent sur la place. Pour l'instant, des agents de la police municipale et ASVP sont sur le terrain pour informer les motards en direct de cette nouvelle directive, les invitant à aller se garer ailleurs.Pour ceux qui n'ont pas la chance de croiser un policier, l'amende est au bout du guidon. La contravention s'élève à 35 euros et peut aller jusqu'à un enlèvement par la fourrière. Selon la mairie, seules 7 contraventions depuis lundi dernier ont été déposées et aucun deux-roues n'a été emmené par la fourrière.La mairie est claire sur ses intentions et veut redonner la priorité aux piétons : "La Grand'Place est une zone de rencontre. Il faut laisser l'espace fluide et penser aux personnes avec des poussettes ou en mobilité réduite qui doivent contourner les motos."Elle rappelle également que d'autres emplacements de stationnements réservés aux motards existent bel et bien à proximité, comme sur le boulevard de Turin, le boulevard Carnot au niveau de l'opéra, à la rue Gambetta, à Rihour ou encore sur l'avenue Charles-Saint-Venant.Mais certains motards ne comptent pas en rester là. La Fédération française des motards en colère (FFMC) du Nord a prévu des actions à la rentrée, pour dénoncer ces verbalisations et les difficultés de stationnement pour les motards, selon La Voix du Nord . La FFMC réclame notamment des "parkings à motos spécifiques, avec des casiers pour les casques ou les manteaux par exemple".Les actions viseront également la nouvelle limitation de la circulation dans le centre-ville, à 30 km/h à partir du 19 août