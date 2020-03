Lille : un groupe Facebook pour... libérer les poissons de la station de métro Montebello

Le groupe approche les 1000 membres / © FLPM

"C'est parti d'une bière entre potes"

" Pour faire cesser la Barbarie.. Car ces petits êtres merveilleux ont besoin de reconnaissance mais avant tout.... De liberté !" La description annonce la couleur : il n'y a pas de petit combat. Depuis un mois, un groupe Facebook est en vogue et réunit près de 1000 personnes autour d'une noble cause, voici le "Front de Libération des Poissons de Montebello"(FLPM pour les intimes).L'objectif est simple : réclamer - non sans humour - la libération des poissons situés dans l'aquarium de la station de métro de Montebello, à Lille (Nord). Dans leur viseur ? La société Illevia qui "retient iniquement" de "pauvres poissons innoncents". Leurs armes ? Des "memes", des montages photos à caractère humoristique.Eliot Ewald est l'instigateur de ce qui au départ était "un délire entre pote", avant de prendre de telles proportions. Habitant près de la station de métro Montebello, il raconte passer tous les jours devant l'aquarium : "un jour je me suis dit 'ils (les poissons) ne voient que des gens qui font la gueule : il faut les libérer !' l'idée du groupe, c'est parti d'une bière entre potes". Au final, ce qui aurait pu devenir un groupuscule politique à la revendication unique restera dans l'esprit de la rigolade, "c'est bien plus drôle comme ça" précise-t-il.Pour la suite ? "J'aimerais bien que le CM (community manager, gestionnaire des réseaux sociaux) d'Illevia (la société en charge de la gestion des transports en commun de Lille) rejoigne le groupe et se rende compte qu'en 2020, ce n'est pas normal d'enfermer des poissons sous terre !" s'amuse t-il.À 1000 membres, le créateur du groupe a déjà prévu de sonder les participants du groupe, pour décider de la poursuite à donner à ce rassemblement en faveur des poissons : Illevia peut trembler.