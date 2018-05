Lille - Hardelot : la Classique cycliste des Hauts-de-France

7h56 plus tard on a hâte de boire une bière ! #LilleHardelot pic.twitter.com/xt1vpzBPoC — Cyclo Castor (@Cyclocastor) 27 mai 2018

Une randonnée célèbre qui continue de rassembler les cyclistes. Créé en 1980, le parcours de Lille – Hardelot. Parti dimanche matin du Grand Palais à Lille, le cortège s’est lancé à partir de 7h sans discontinuer.Les plus rapides du parcours, le temps de s’hydrater dans la station balnéaire.jusqu'au littoral, dont 1300 mètres de dénivelés, les arrivées se sont faites au fur et à mesure jusque 18h, chacun profitant du trajet à son rythme.parce qu'à chaque fois on va en voiture, on prend pas le temps de regarder les villages qui sont à 10, 20km de chez nous, explique l'un des participants, qui privilégie la promenade à la performance. On a des supers beaux villages, et c'est ça l'intérêt de cette balade." La rando-cyclotouristique la plus connue de France compte à présent un nouveau record d'affluence, après plus de 40 ans d'existence.