Lille-Hellemmes : les parents de 11 collégiens blessés dans un bus réclament des explications, le chauffeur suspendu

Mercredi, la ligne 926 reliant le collège Saint-Exupéry d'Hellemmes à Lille-Mont de Terre, était bondée comme à son habitude. Une soixantaine d'élèves, dont certains debout, voyageaient ainsi.Selon le témoignage d'une des passagères, le chauffeur a stoppé le bus une première fois en réclamant le silence. Il redémarre, et un peu plus loin boulevard de l'Ouest, lorsque les élèves ont repris leurs conversations, il freine brutalement.Certains collégiens qui étaient debout sont projetés contre le pare-brise. C'est le cas de la fille de Khadija Gorwa, âgée de 11 ans. Elle se plaint de maux de tête et de vertiges. Après une consultation au CHR, il apparaît qu'elle souffre d'un traumatisme crânien, mais surtout elle "est traumatisée", explique la maman, qui compte l'emmener voir un psychologue. Un autre papa exlique que sa fille de 12 ans, légérement blessée, "ne veut plus prendre le bus". D'après lui, trois passagers portent des minerves suite au choc et un, une atèle à la jambe.Après le freinage d'urgence, le chauffeur demande aux élèves de sortir. Certains descendent, notamment les passagers blessés, qui préviendront leurs familles par leurs propres moyens. Le chauffeur reprend son trajet, avec seulement quelques élèves et l'ambiance que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, alors que son pare-brise a été endommagé.Finalement, le père d'un élève, prévenu par son fils, rejoint le bus sur un de ses arrêts et lui demande des comptes, l'empêchant de continuer sa tournée. La police et les pompiers interviennent alors.Trois parents ont déjà porté plainte pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. D'autres envisagent de le faire. "On est inquiet", explique Mme Gorwa, qui souhaite des explications et a prévu, avec d'autres parents, un rassemblement devant Ilevia ce vendredi à 17 heures.Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.Ilevia a fait un communiqué, dans lequel il explique sous-traiter ce trajet. En attendant les résultats de l'enquête de police, "la Direction a demandé à ce que le conducteur soit suspendu de ces services,"ajoutant qu'"Une enquête interne a été immédiatement diligentée".