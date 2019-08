Lille : un homme de 40 ans victime d'une violente agression homophobe

Agression homophobe d’1 ami à @lillefrance dimanche soir près de la citadelle par 3 individus. Pas de caméra de surveillance, des plots qui empêchent la gendarmerie de faire le tour de la citadelle. A quand des moyens pour lutter contre l’homophobie @SOShomophobie @UHomophobie — PH Pierson Fauqueur (@Ptiphilou59) July 31, 2019

Des réactions politiques

Apprenant aujourd’hui seulement l’agression homophobe qui s’est

déroulée dimanche soir à Lille, je condamne très fermement cet acte odieux et

insupportable et apporte tout mon soutien à la victime #StopHomophobie — Martine Aubry (@MartineAubry) August 1, 2019

Une plainte a été déposée au commissariat de Lille à la suite d'une agression à caractère homophobequ'a subi un homme de 40 ans dans le centre de Lille, dimanche 28 juillet, selon une information de Lille Actu confirmée par une source policière.Les faits se sont produits vers 23 heures, au bout du boulevard de la Liberté à proximité du parc Vauban. La victime, qui marchait aux côtés de son compagnon, a été la cible d'injures par trois hommes. "Ils ont regardé mon ami et là, l’un d’eux a dit « regarde c’est un pédé celui-là »" a indiqué le compagnon à nos confrères de Lille Actu.Les trois hommes s'en sont ensuite pris au plus âgé des deux, laissant au plus jeune le temps de prendre la fuite, et l'ont roué de coups. À son retour, l'homme âgé de 20 ans a prévenu les secours et la police. "Des recherches ont été menées, notamment dans le parc Vauban, sans succès. Une enquête a été ouverte" indique-t-on à la police. La victime a dû être transportée à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul.L'agression a en tout cas fait réagir plusieurs personnalité politiques, à commencer par la maire socialiste de Lille Martine Aubry. Cette dernière a condamné "très fermement cet acte odieux et insupportable", disant apporter tout son soutien à la victime.Le député (LFI) du Nord Adrien Quatennens a également réagi en déclarant que "les auteurs de cet acte barbare doivent être pourchassés et sévèrement châtiés".