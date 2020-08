Enquête ouverte

Un jeune homme de 19 ans a reçu trois coups de couteau dans le dos, dans la nuit de vendredi à samedi, rue d'Iéna à Lille, sur le parvis de la station de métro Wazemmes.Les faits se sont produits vers 2 heures du matin.La victime a été transportée au CHU de Lille, sans pronostic vital engagé, indique le parquet. D'abord pronostiqué "dans un état grave" par les pompiers, le jeune homme a finalement "rapidement" quitté l'hôpital ce samedi matin."Une enquête a été ouverte du chef de violences volontaires avec arme pour retrouver la victime et les mis en cause", précise le parquet.On ignore les circonstances et le mobile de cette agression.