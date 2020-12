Lille : un homme condamné après avoir justifié l'assassinat de Samuel Paty sur Facebook

Il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de 2 ans.

Un homme a été condamné lundi 7 décembre après avoir tenu sur Facebook des propos justifiant l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, selon une information de La Voix du Nord confirmée par le parquet de Lille."Le tribunal correctionnel a reconnu coupable le jeune homme des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne", indique le parquet. En cause : plusieurs publications sur Facebook accusant le professeur d'histoire-géographie de "séparatisme". D'autres messages, pour les plus sobres, clament qu'"il ne faut pas se laisser humilier" et qu'"il faut se défendre", rapporte La Voix du Nord.L'homme de 23 ans, natif d'Auchel, "a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans", précise le parquet de Lille.