Lille : un homme et une femme poursuivis pour avoir prostitué plusieurs filles de 15 à 23 ans

Rencontre lors d'une soirée

Un homme et une femme ont été mis en examen le 20 novembre pour "proxénétisme aggravé", a indiqué ce mercredi 25 novembre le parquet de Lille. Les victimes présumées sont six jeunes filles âgées de 15 à 23 ans, qui se seraient "livrées à la prostitution dans des hôtels et des appartements en location" dans la métropole lilloise et à Paris, "sous la surveillance du duo qui récupérait la totalité des gains."L'enquête a démarré le 22 septembre, après une intervention de la police dans un magasin où deux adolescentes s'étaient réfugiées, "victimes de menaces par une jeune femme". La Sûreté urbaine de Lille a par la suite appris que les deux adolescentes "avaient fait la connaissance, lors d'une soirée, de deux individus, un homme et une femme, qui les avaient ensuite contraintes à se prostituer durant plusieurs semaines au début de l'été", indique la procureure de la République de Lille Carole Etienne.Les deux mis en cause sont très jeunes : la femme est âgée de 23 ans ; l'âge de l'homme est en revanche inconnu mais le parquet précise qu'il était "encore mineur au moment des faits".