Lille : un homme mis en examen et écroué après le viol d'une étudiante au jardin Vauban

Un jeune homme a été, mercredi 3 octobre, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du parquet de Lille.Cette comparution faisait suite au viol d'une étudiante au jardin Vauban , le 21 septembre dernier vers 6h30. La femme deavait été agressée et forcée à pratiquer une fellation par un homme rencontré plus tôt, au cours d'une soirée.L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine du commissariat de Lille et le suspect a été interpellé lundi. "A l'issue de sa garde à vue, il a été déféré hier au parquet puis présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour des faits qualifiés de viol" précise-t-on au parquet.