Lille : un homme saute d'un pont sur l'autoroute A25

Un homme a sauté d'un pont sur l'autoroute A25 entre Lille-Sud et Porte des Postes dans le sens Lille-Dunkerque, vers 18 heures ce vendredi. Après sa chute, la victime a été percutée par au moins une camionnette, a-t-on appris auprès des CRS des 4 Cantons.



L'homme, dont l'identité n'est pas connue, était allongé sur la chaussée à l'arrivée des pompiers de Lille-Littré. Il a été transporté dans un état grave, "polytraumatisé", au CHR de Lille. On ignore si son pronostic vital est engagé.



Côté circulation , la voie de gauche de l'A25 est toujours neutralisée peu après 19 heures. Une forte retenue de circulation s’est formée en amont depuis le secteur de Vendeville sur l’A1 et depuis le secteur de Mons-en-Baroeul sur la RN356.