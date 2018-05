Lille : un homme secouru alors qu'il était coincé en haut d'une grue

Cet Icare des temps modernes a été sauvé in extremis. Mais s'est tout de même fait une belle frayeur. Tôt ce samedi matin, et pourtant sans ailes accrochées à son dos, un jeune homme de 22 ans décide de grimper tout en haut d'une grue de chantier, située avenue de l'architecte Denis Cordonnier, à Lille.



Grisé par cette incroyable escalade (et vraisemblablement l'alcool), il parvient à se hisser jusqu'à la flèche de la grue, pour admirer la superbe vue. "Il n'y a avait pas d'intentions suicidaires", précisent les pompiers.





Impossible de redescendre

Sauf que. Se rapprochant bien trop du soleil (qui pointait déjà son nez à 8h30), la victime se trouve fort embêtée quand lui vient l'envie de descendre. Quarante-cinq mètres, ça fait haut quand même. Le jeune homme est coincé.



Les pompiers arrivent alors en vitesse, ainsi que la police, pour lui porter assistance. Les hommes du GRIMP s'équipent de leurs cordes et montent jusqu'à lui pour le sécuriser et lui permettre de redescendre en rappel.



Finalement, plus de peur que de mal. Le jeune homme n'est ni blessé, ni en état de choc. Il a été tranquillement pris en charge par la police afin de s'expliquer sur ce défi outrecuidant et funeste...