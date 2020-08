Lille : un homme tué par balle à Saint-Maurice Pellevoisin

© TM / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle dans la nuit du vendredi au samedi 22 août, rue de la Briqueterie, dans le quartier de Saint-Maurice Pellevoisin, à Lille.L'homme a été trouvé dans la résidence du Lion d'or, dans un couloir au rez-de-chaussée, près d'un ascenseur. Son corps a été découvert entre 3 et 4 heures du matin par un habitant de l'immeuble qui rentrait chez lui. Touché par une balle de petit calibre dans la nuque, il n'a pas pu être sauvé par les secours.D'après les témoignages recueillis sur place, la victime ne serait pas originaire du quartier et aurait été aperçue en compagnie d'une autre personne peu avant le coup de feu. Celle-ci aurait pris la fuite.Selon nos informations, la victime n'a pas été identifiée et n'est pas connue des services de police. Il s'agirait d'une "exécution", selon une source proche du dossier. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Lille pour homicide volontaire.