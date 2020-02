Lille : il sort courir avec une veste lestée, les passants alertent la police en croyant à un gilet pare-balles

Il a soufflé un bref vent de panique sur la rue de Bourgogne, à Lille, après que la police a été appelée pour ce qui s'est avéré être une fausse alerte.En début d'après-midi, sur cette rue, a été signalé "un homme de type européen en tenue militaire et qui aurait eu sur lui un gilet pare-balle", indique une source policière. Au lendemain de l'attaque de Hanau , en Allemagne, et alors que le consulat du Maroc se trouvait à proximité, il n'en fallait pas plus pour alerter les passants ou riverains.D'importants moyens ont été déployés, d'autant plus qu'"il y a eu plusieurs témoignages concordants". Il s'est finalement avéré d'un simple sportif, "parti courir avec une tenue lestée". Pour un œil non averti, ces tenues peuvent présenter, vues de loin, quelques similitudes avec un gilet pare-balles.Le dispositif a rapidement été levé, mais on ignore si le principal intéressé a pu reprendre sa course...