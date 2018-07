Lille : il y aura bien un grand écran à Saint-Sauveur pour la finale de la Coupe du Monde

Tout savoir sur la circulation le jour de la finale

Dans l'optique de garantir une sécurité optimale aux supporters, la Ville va mettre ne place une série de restrictions de circulation. Il sera donc interdit de circuler avenue du Peuple Belge (de la rue Alphonse Colas à la place de Bettignies), place du Lion d’Or, rue des Bonnes Rappes, rue Nationale (entre la rue de Pas et la rue Esquermoise), rue de Manneliers, rue Masséna (entre la place de Strasbourg et la rue Solférino), places Louise de Bettignies et du Général de Gaulle et rue Pierre Mauroy (entre la rue des Ponts de Comines et la rue des Manneliers).

Mêmes restrictions pour le stationnement qui sera interdit place du Lion d’Or, rue Nationale (entre la rue Jean Roisin et la rue de l’Hôpital Militaire sortie Grand Place), rue des Bonnes Rappes (avec déviation vers la rue saint-Joseph « sauf pour les riverains pouvant accéder à leur garage »), rue des Manneliers, rue Masséna (entre la place de Strasbourg et la rue Solférino), rue Nationale (entre la rue de Pas et la rue Esquermoise sauf accès parking), places Louise de Bettignies et du Général de Gaulle, avenue du Peuple Belge (de la rue Alphonse Colas à la place de Bettignies, avec déviation par la rue Alphonse Colas sauf accès au parking souterrain Peuple Belge) et rue Pierre Mauroy (entre la rue des Ponts de Comines et la rue des Manneliers).