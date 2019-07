Lille : un incendie sur la place Rihour mobilise une cinquantaine de pompiers

En ce moment #incendie au dessus de l'auberge de Foix entre grand place et Rihour à @lillefrance @VDNLille pic.twitter.com/zz7UCc6Clw — Thierry FAMECHON (@TTF59) July 30, 2019

Incendie à Lille sur le passage Rihour

Incendie à Lille sur le passage Rihour

Photo par Marion Renoux pic.twitter.com/7wJpwdOofn — Pierre-Alain Baly (@pabaly) July 30, 2019

Un incendie s'est déclaré ce mardi 30 juillet sur la place Rihour de Lille, et plus précisément au premier étage du café de Foy, un bâtiment classé aux monuments historiques. Le sinistre, qui n'a fait aucune victime, serait parti des réserves du restaurant.S'agissant d'une zone très fréquentée, à quelques pas de la Grand Place, de nombreux témoins assistent à l'intervention des pompiers, qui a démarré peu après 17 heures.Les flammes ont finalement été éteintes vers 18h15 et les secours encore présents s'attèlent à déblayer les décombres. L'opération a mobilisé une cinquantaine de sapeurs-pompiers, quatre fourgons et deux échelles.