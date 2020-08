Lille : un jeune homme condamné à 6 mois ferme et incarcéré pour un vol de téléphone dans la rue

Un promeneur agressé

[#Reflexe17] Vendredi à #Lille, peu avant 6h, un homme de 32 ans promène son chien et se fait agresser violemment. Deux individus l’isolent, le plaquent, le font chuter et s’emparent de son📱



▶️ Interpellés, en 15mn par les #policiers

▶️ Auteur principal: 6 mois de prison ferme pic.twitter.com/fXLSEJHkIW — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) August 19, 2020

Un jeune homme qui a fêté ses 18 ans le mois dernier dort en prison depuis plusieurs jours, et y restera pour six mois, après avoir été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Lille à une lourde peine pour vol avec violences en réunion, a-t-on appris ce mercredi auprès de la direction départementale de la sécurité publique.Les faits pour lesquels il a été incarcéré remontent à la nuit du 14 août dernier.Avec un complice mineur (16 ans), ils ont isolé un trentenaire qui promenait son chien vers 5h40 dans la rue Royale (Vieux-Lille), l'ont plaqué contre un mur puis l'ont fait chuter pour lui arracher son téléphone portable, avant de prendre la fuite.Immédiatement, la victime a contacté la police et donné le signalement de ses agresseurs. Ces derniers ont été interpellés un quart d'heure plus tard, en possession du smartphone dérobé.Le mineur a été laissé libre, tandis que l'autre a été conduit en prison à l'issue de sa garde à vue.