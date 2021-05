Lille : l'UNL appelle au blocage des lycées, deux établissements de la métropole concernés

Alors que les élèves du secondaire s'apprêtent à faire leur rentrée en présentiel, l'Union nationale des lycéens (UNL) appelle au blocage pour demander le passage du bac en contrôle continu. A Lille, le lycée Montebello et le lycée du quartier des Moulins pourraient être touchés par les blocages.

Après une rentrée numérique la semaine du 26 avril, les lycéens et les collégiens doivent, lundi 3 mai, reprendre les cours en présentiel (en demi-jauge pour certains).

A cette occasion, l'UNL (l'Union nationale des lycéens), qui se revendique comme le premier syndicat lycéen, a appelé au blocage des lycées à partir de lundi pour demander notamment la validation du bac en contrôle continu et l'annulation du Grand oral (une nouvelle épreuve du bac d'une durée de 20 minutes). "Les conditions ne sont pas réunies pour passer les épreuves dans de bonnes conditions", affirme le syndicat dans un communiqué en disant vouloir provoquer "un lundi noir".

"A cause de la crise sanitaire nous avons été coupés dans nos enseignements. Les périodes de confinement, l'absence des professeurs liée au Covid-19 et celles des élèves malades n'ont pas su nous garantir une continuité pédagogique", estime l'UNL qui ajoute : "de plus, les différents protocoles sanitaires d'un lycée à l'autre ont creusé les inégalités entre les élèves". A noter qu'il suffira désormais d'un seul cas de Covid-19 dans une classe pour entraîner sa fermeture, contre trois auparavant.

[À PARTAGER : MOBILISATION]

Nous devons tou.te.s réagir au mépris du ministère de l'éducation à notre égard !



Cette année n'est pas une année ordinaire. Des aménagements sont nécessaires.



C'est pourquoi nous appelons à un #LundiNoir dès la rentrée.#BacContrôleContinu #BacNoir pic.twitter.com/ZDevNUUcPo — UNL (@UNLnational) April 30, 2021

La crise sanitaire et ses conséquences pédagogiques ne sont pas les seules revendications du syndicat : "à cause de la mise en place de la nouvelle réforme du baccalauréat, il y a des manques d'informations et de préparations évidents pour les épreuves de fin d'année".

Selon l'UNL, les rentrées du lycée international Montebello et celle du lycée du quartier de Moulins à Lille pourraient être perturbées par les blocages.