Lille : lancement des soldes d’été, période décisive pour les commerçants indépendants

Opération séduction

[#SOLDES] 🛍

Envie d'un afterwork shopping ? Rendez-vous jeudi 16 juillet dans vos boutiques du centre et du Vieux-Lille, qui vous ouvrent leurs portes jusqu'à 21h30.

Soirée festive animée par @brasilafrofunk et la Cie La Roulotte Ruche.

👉 Les détails : https://t.co/MyN4M5JwCs pic.twitter.com/gzGCqGhKcl — Ville de Lille (@lillefrance) July 15, 2020

Après deux mois de fermeture forcée en raison du confinement et l’annonce de l’ annulation de la braderie en septembre prochain , le moral des commerçants lillois est en berne. Ce mercredi 15 juillet sonne le démarrage des soldes d’été, retardées de 3 semaines à la demande des commerçants, et pourtant les avis sont partagés. Entre la frilosité des clients à se rendre dans les boutiques et les mesures sanitaires toujours en vigueur, difficile de savoir si les soldes d’été seront une réussite.Pourtant, l’enjeu est colossal pour les commerçants, notamment indépendants. Dans une boutique de vêtements du vieux-lille, Hélène Natier tente de garder le moral, même si ses stocks sont particulièrement élevés contrairement aux années précédentes. "On espère que les gens vont venir dépenser les sous qu’ils ont mis de côté pendant le confinement, explique-t-elle, ça va se jouer sur les prochains jours parce qu’on sait que du 1er au 15 août, il n’y aura personne." Un avis partagé par la majorité des commerçants du centre-ville.Dans le centre commercial Euralille, les clients semblent être au rendez-vous en ce premier jour de soldes. Des files d’attente se sont même créées devant certaines boutiques pour contrôler le flux de clients. Le port du masque n’a pas été rendu obligatoire à l’intérieur de l’espace clos, même si la grande majorité des consommateurs sont équipés.Les soldes d’été édition 2020 vont durer jusqu’au 11 août. 4 semaines à haut risque pour les commerçants qui espèrent voir les clients au rendez-vous, même si la frilosité des consommateurs se fait sentir en raison de la circulation toujours active du virus. La municipalité a d’ailleurs mis en place de nombreuses opérations incitatives pour attirer les clients : ce jeudi 16 juillet, il sera possible de faire son shopping jusque 22 heures dans le centre-ville tandis que des animations en musique seront organisées pour attirer les clients. De plus, le centre-ville est piétonnisé tous les samedis et dimanches pendant la période des soldes Une braderie des commerçants est d’ores et déjà à l’étude pour remplacer la braderie de Lille initialement prévue les 5 et 6 septembre, annulée dans sa forme habituelle à cause du Covid-19. Depuis la fermeture forcée pendant les deux mois de confinement, plusieurs dizaines de boutiques indépendantes ont mis la clef sous la porte.