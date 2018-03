Lille : pour leur centième action, les “Déboulonneurs” s'en prennent à cent panneaux publicitaires

Vous êtes prêts pour la #JournéeMondialecontrelaPublicité #25mars ?

L'action commence à Lille à 14h, place du vieux marché aux chevaux ! pic.twitter.com/cLVIl6gILl — Déboulonneurs Lille (@deboulille) 25 mars 2018

Samedi 24 mars dans la soirée, plusieurs publicités avaient déjà été recouvertes à la station République-Beaux Arts. / © Mahaut Landaz

"Faites l'amour, pas les magasins", peut-on lire sur ce panneau à deux pas de la Grand Place. / © Lou Kisiela

Nous ne sommes pas des délinquants. C'est un ultime recours, car nous avons déjà essayé de changer la loi.

Pour les Déboulonneurs la pub est un danger pour la société

Les publicités pour des alcools forts sont souvent situées aux abords des collèges et des lycées

Limiter l'affichage publicitaire à 50 par 70 cm

Ils défendent un droit dede la publicité. Les, ce collectif lillois antipub, orchestre ce dimanche 25 marsPour ceux qui souhaitent venir apporter leur pierre à l'édifice, rendez-vous a été donnéPour la, le collectif proposeDans la soirée du samedi, certains panneaux publicitaires lumineux avaient été recouverts dans le métro.Ce dimanche on pouvait voir des panneaux barbouillés à la bombe de peinture d'inscriptions telles que. Avec des traits d'humour, comme ce "La pub nous soûle" sur une publicité pour un alcool.Une action que le collectif décrit comme de"Nous ne sommes pas des délinquants. C'est un ultime recours, car nous avons déjà essayé de changer la loi, mais il y a beaucoup d'argent derrière ce marché de la pub", précise Camille, porte-parole du mouvement."La liberté d'expression ne veut pas dire qu'on a le droit d'imposer son message à tout le monde. Aujourd'hui nous sommes dans une situation où un très petit nombre d'annonceurs, parce qu'ils ont de l'argent, sont en mesure d'imposer leur message", défend Camille.Pour les membres du collectif,. "Par exemple, les publicités pour des alcools forts sont souvent situées aux abords des collèges et des lycées", affirme-t-elle.Le point de départ des parcours, c'est là où est né le collectif il y a déjà 12 ans. Depuis,Concrètement, ils réclament un durcissement de la réglementation sur la pub dans l'espace public.comme l'affichage associatif et politique, avec une contrainte stricte de densité et l'interdiction absolue de tout écran lumineux", peut-on lire sur leur site internet."Comme ça, ceux qui veulent lire les pubs pourront s'approcher et les autres n'y seront pas contraints", conclut la porte-parole.