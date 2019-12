Lille : libérés, les deux étudiants en journalisme réagissent après leur interpellation

Deux étudiants de l'Académie @ESJLille, deux membres de notre rédaction. Ils ont été interpellés lors de la manifestation du 12/12 et placés en garde à vue pour avoir pris des photos et défendu leur droit. Voici leur témoignage.#FreeBaptiste #FreeQuentin #Informernestpasundelit pic.twitter.com/3GHwk3FmPj — Pépère News (@PepereNews) December 13, 2019

Vague de soutien des écoles de journalisme et des syndicats à travers la France

La Conférence des écoles de journalisme appelle les étudiants en journalisme à se mobiliser lundi 16 décembre à midi en solidarité avec l'@ESJLille. #informerestmondevoir https://t.co/Maa0S7N1sn pic.twitter.com/cFJdkLQ5HP — Conférence des Écoles de Journalisme (@CEJournalisme) December 13, 2019



"J'ai un peu mal aux mains à cause des menottes et à la cuisse à cause des coups de matraque mais je vais très bien"

Voici le rappel à l'ordre qui m'a été remis. Il aurait été moins accommodant d'inscrire "placé en GAV pour avoir défendu un camarade journaliste injustement arrêté", non ? @BaptisteHerman4 @snj_national @snjcgt @rec_collectif @davduf @coefreedompress pic.twitter.com/8dPAD6ow22 — Quentin Saison (@websaison) December 13, 2019

"On tient à nier totalement en bloc toutes les accusations des forces de l'ordre, qui sont utilisées pour nous discréditer", déclare Quentin Saison quelques heures après sa sortie de garde à vue.L'étudiant de l'Académie de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille a réagi à son arrestation. S'appuyant sur les vidéos de l'interpellation de son camarade, il maintient "qu'il n'y a (eu) aucune violence des manifestants".Le 12 décembre, Bapstiste Hermant est dans le cortège lillois pour photographier la manifestation. L'étudiant se fait arrêter au niveau de la place de Béthune.Quelques heures plus tard, ses camarades se rendent devant le commissariat où il est retenu pour lui manifester leur soutien. Un second étudiant y est interpellé alors qu'il photographie la scène, Quentin Saison.Les deux étudiants ont été libéré vendredi 13 décembre dans la matinée. Depuis, ils ont expliqué à plusieurs reprises leur arrestation.Dès les arrestations, des écoles de journalisme ont affiché leur soutien aux deux étudiants comme celle de Marseille (EJCAM) et l'Institut français de la presse (IFP), une école parisienne.Le syndicat national des journalistes a réagi à l'arrestation , précisant que "La liberté de manifester est un droit. Informer n’est pas un délit." D'autres collectifs ont aussi affiché leur solidarité avec l'arrestation des deux étudiants.Samedi 14 décembre, Bapstiste Hermant se remet de sa semaine mouvementée : "J'ai un peu mal aux mains à cause des menottes et à la cuisse à cause des coups de matraque mais je vais très bien". Lui qui a été interpellé place de Béthune ne sait toujours pas très bien s'il est poursuivi. "C'est confus, je n'ai pas voulu signer le procès verbal à ma sortie de garde à vue parce que je ne suis pas d'accord avec les faits qui me sont reprochés", témoigne-t-il.Selon lui, les forces de l'ordre l'ont prévenu des suites judicaires engagées par son refus de signer mais il n'a pas eu de nouvelles du procureur depuis. "Mon avocate pense qu'il n'y aura pas de poursuites", indique l'étudiant.Quentin Saison, interpellé lui devant le commissariat, a reçu un rappel à la loi qu'il a immédiatement partagé sur les réseaux sociaux.