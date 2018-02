Lille : la librairie “Place ronde”, bientôt une nouvelle adresse pour lire et dormir

Une sécurité supplémentaire

Ce sera, comme sa propriétaire aime à le rappeler, un "Bed, Books & Breakfast".d'un genre un peu particulier s'apprête à ouvrir place de Strasbourg, dans le centre de Lille. Au rez-de-chaussée, les clients trouveront une collection de livres généraliste, quoiqu'avec une attention particulière portée à la littérature "nordique", aux femmes auteurs et aux oeuvres accessibles aux "personnes éloignées de la lecture" (atteintes par exemple de dyslexie ou de dysorthographie).Ceux que l'expérience auront enthousiasmé pourront la prolonger de nuit. En rez-de-jardin, l'établissement proposeratouristes (il faudra alors compter 100 euros la nuit pour deux personnes, petit déjeuner compris) ou auteurs de passage. Un concept que la propriétaire,, veut dans la continuité des libraires-éditeurs du XIXème siècle. "Il y avait ce besoin d'accueillir les auteurs, pas seulement le temps de la signature", affirme-t-elle.Pour cette ancienne responsable achats et contrôle de gestion, en reconversion professionnelle, ce métissage est aussi un moyen de "sécuriser la ligne du bas du livre de comptes", dans. Il lui a fallu trois ans et une formation à la gestion d'entreprise pour le mûrir. "On a toujours parlé de créativité et de différenciation, assure-t-elle. J'étais là avec mon projet de livres qui intéressait tout le monde mais on me demandait : "comment vas-tu être différente ?"."L'ouverture de la librairie Place ronde est, "jour du printemps, jour du renouveau", sourit sa propriétaire. Pour la maison d'hôtes, il faudra patienter jusqu'à avril.