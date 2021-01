Lille : Lola et Rosie, premiers bébés de l'année 2021 à l'hôpital Jeanne de Flandre

Pesant à peine 2 kilos chacune, les deux jumelles prévues en 2020 ont finalement attendu 2021 pour pointer le bout de leur nez. Rosie, la première arrivée à 00h54, et Lola, la seconde à 00h58, ont rempli de joie leur mère, Graziella, et leur père, Thomas. Pour la maternité de l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille, les deux poupons aux bonnets rose et blanc sont surtout les premiers bébés de 2021. Céline Le Meur, sage-femme coordinatrice, a expliqué que la garde de la nouvelle année avait été calme et très agréable, avec l'arrivée de quatre bébés au total.

Devant les deux berceaux transparents, les deux nouveaux-nés dorment paisiblement, les poings fermés, sous le regard attendri et fatigué de leur père : qu'elles soient les premiers bébés de la maternité de Lille, c'est "la cerise sur le gâteau" plaisante le trentenaire originaire de Normandie. Malgré un protocole sanitaire strict, il a pu assister à l'accouchement et peut maintenant prendre le relai à la maternité pour que sa femme se repose quelques heures. "Tout ce que je demande pour 2021, c'est que mes filles soient en bonne santé", précise-t-il dans un sourire.