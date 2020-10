Lille : la mairie envoie aux restaurants un protocole sanitaire à respecter en cas de passage en zone d’alerte maximale

Le protocole doit être signé par les restaurateurs.

1. Respecter un espace libre d’au moins 1 mètre entre les chaises de tables différentes ;

2. Faire respecter le port du masque Afnor catégorie 1 pour le personnel de salle, la réception et la cuisine ;

3. Obliger les clients à porter un masque jusqu’au service du premier plat et pour tous les déplacements ;

4. Dresser des tables de six personnes maximum ;

5. Télécharger et activer l’application StopCovid dans le restaurant ;

6. Mettre en place un cahier de rappel mis à disposition de l’ARS et de la CPAM, avec destruction des données au bout de 14 jours ;

7. Préférer la réservation en ligne ;

8. Afficher à l'extérieur du restaurant la capacité d’accueil maximale ;

9. Mettre du gel hydroalcoolique à destination des clients ;

10. Mettre en place le paiement des additions à table ;

11. Inciter à la limitation des déplacements dans le restaurant ;

12. Fermer les vestiaires ;

13. Ne pas servir de boissons pour une consommation debout et en extérieur.

La mairie de Lille a élaboré, mercredi 7 octobre, un protocole sanitaire particulier pour les restaurateurs lillois, qui doivent le renvoyer signé à la ville. Il sera mis en place si la ville passe en zone d'alerte maximale comme le sont Paris et Marseille actuellement.Pour l'instant, la ville se situe en zone d'alerte renforcée, et ce jusqu'à vendredi, donc le protocole ne s'applique pas. Sa diffusion préalable a pour but de laisser le temps aux restaurateurs lillois de se familiariser et d'anticiper si la situation de l'épidémie de Covid-19 venait à empirer.La mairie assure que le protocole a été validé par le gouvernement et qu’il permettra aux restaurants de continuer à ouvrir si Lille passe en zone d’alerte maximale. Il comprend 13 points. Les voici :