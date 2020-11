Lille : la maison natale de Charles de Gaulle rouvre ses portes pour les 130 ans de la naissance du Général

[1 jour, 1 œuvre] 📜 Ce 22 novembre marque les 130 ans de la naissance à @lillefrance d'un certain Charles, André, Joseph, Marie de Gaulle ! Pour l'occasion, découvrez avec nous ce document précieusement conservé aux #ArchivesduNord. 👉 https://t.co/jwbFwuAE9x #DeGaulle2020 pic.twitter.com/H5BafyTJuK — Nord mon Département (@departement59) November 22, 2020

Prouesses techniques et artistiques

Lille : à la découverte de la Maison natale de Charles De Gaulle, fidèlement restituée • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Découvrez la Maison natale Charles de Gaulle rénovée

Un bond 130 ans en arrière. La maison natale de Charles De Gaulle, au 9 rue Princesse à Lille, est inaugurée ce dimanche pour célébrer l'anniversaire de naissance du général, après neuf mois de travaux pour la restaurer.Le chantier, colossal et financé par le département du Nord et la DRAC (2,9 millions d'euros au total), a permis de faire quelques belles découvertes dans la maison de Madame Maillot, grand-mère de Charles De Gaulle : une cheminée cachée, une fenêtre condamnée, des carreaux de ciment ou des céramiques d'origine, ou encore des papiers peints d'époque.De quoi permettre de reproduire à l'identique les chambres, les salons, la salle à manger, la cuisine, la salle d'eau ou les jardins d'hiver, tels que De Gaulle les a vus de sa naissance, le 22 novembre 1890, jusqu'à 1912."La spécificité du chantier de la maison De Gaulle, c'est qu'il réunit un peu toutes les compétences du métier de peintre en décor", explique Etienne Ourdouille, artiste peintre décoratif, "c'est-à-dire qu'on a réalisé quantités d'imitations peintes de marbre, quantités d'imitations peintes de bois, du trompe-l'œil, on a réalisé également des portraits peints des aïeux de Charles de Gaulle, en respectant toujours les méthodes traditionnelles de décoration et de peinture plus artistique."Un véritable défi qui permet de donner un aperçu de la vie à l'époque. "On veut montrer non seulement une maison bourgeoise, mais on veut montrer une maison bourgeoise des Maillot, et celle à laquelle Charles De Gaulle est resté extrêmement attaché toute sa vie", assure Jean-René Lecerf, président du Nord ; ainsi qu'à Lille. "Il y a de très très beaux textes où il dit que c'est le lieu où il redevient réellement lui-même".Il avait notamment dit, lors d'un discours en 1958 à l'Hôtel de Ville, que "nulle part mieux qu’à Lille, je ne me sens en correspondance, en union avec ceux qui vivent avec ces pierres, ces rues, ces monuments. Chaque fois que j’y revenais, je me sentais redevenir lillois". S'il franchissait les portes de sa maison d'enfance pour son 130anniversaire, Charles De Gaulle serait sans doute surpris de la voir si bien conservée...