Lille : manifestation de soutien au peuple palestinien

Manifestation de soutien à Gaza sur la Grand-Place de #Lille avec l'Association France Palestine Solidarité 59-62 pic.twitter.com/jHQr7txEKK — stéphanie Fasquelle (@StphanieFasquel) May 16, 2018

Plus de 150 manifestants à Lille

Ils étaient déjà plus d'un millier mardi àlundi lorsque près deet 2400 blessés par des tirs de soldats israéliens.A Paris,ont eu lieu presque simultanément. Des centaines de personnes se sont réunies place de la République et place du Trocadéro, brandissant des pancartes "" et "".Pour Jean-Paul Lecoq, député communiste du Havre, il était important d'être présent : "L'Assemblée Nationale recevait le président de la Knesset (Parlement israélien) Yuli-Yoel,. Être ici était une manière de lui répondre", a-t-il déclaré à l'AFP., ils étaientsur la célèbre Grand'place en fin d'après-midi. "Nous sommes làqui ont commencé il y a 70 ans avec la Nakba (catastrophe en arabe en référence à la création de l'Etat d'Israël, ndlr). Le peuple palestinien est", a déclaré Mireille Gabrelle, porte-parole de L'association France-Palestine solidarité (AFPS).Quelque 300 personnes ont également manifesté à, selon la préfecture, et un rassemblement a également eu lieu àEn visite en France, le, Yuli-Yoel Edelstein, a, lui, mercredi à Parisd'être responsable du bain de sang deux jours plus tôt à la frontière de la bande de Gaza.lundi à la frontière de la bande de Gaza lors de protestations contre le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Cette journée meurtrière a entraîné uneet d'appels à une enquête indépendante.