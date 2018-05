Lille : Martine Aubry écrit au Premier ministre pour durcir les sanctions contre les rodéos

Quelles sanctions pour les auteurs ?

et elle le fait savoir. La maire de Lille vient d'envoyer unEdouard Philippe pour lui demander un durcissement des sanctions."Ces derniers jours encore, de multiples rodéos ont parcouru la ville et, pour la première fois,sur des passants", constate d'abord Martine Aubry, faisant notamment référence au rodéo de Lille Fives, ce week-end, lors duquel un père de famille a été blessé. La maire de Lille fait par ailleurs le rapprochement entre ces rodéos et les diversqui sont organisés sur la métropole.Excédée, Martine Aubry souligne que ces rodéosC'est pouquoi elle demandeà l'encontre de ceux qui pratiquent ces rodéos, qui "narguent" les habitants "en donnant le sentiment de pouvoir agir en toute impunité"."Le plus souvent, la repression se borne à la saisie des engins et au prononcé", clame la maire, qui plaide pour que "despuissent être prononcées par des magistrats".Dernièrement,ont été effectuées par la police, notamment. Mais parfois, l'interpellation est. Lundi, boulevard de Metz, à Lille, les policiers ont ainsi été attaqués par une trentaine d'individus dont un qui leur a lancé un pavé. Plus tard, au square de l'Épi de Soil, les agents ont été accueillis par des jets de bouteille. Face à cette violence, ils ont été