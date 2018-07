Lille : Martine Aubry prépare-t-elle déjà les élections municipales de 2020 ?

"Elle laissera la main en cours de mandat"

Installée dans ledepuis plus de 17 ans, Martine Aubry serait déjà en train de. L'élue PS n'asa candidature aux, mais plusieurs éléments indiquent qu'elle souhaiterait conserver son siège.Une association nommée "" a été créée le 5 juillet et son siège se trouve chez un certain, qui n'est autre que son directeur de cabinet.D'après la, l'objet de cette association est "d'organiser etpour penser à l'avenir de Lille à l'horizon 2030".Un projet dans lequel la maire de Lille est nommément citée et qui s'étend. Il fait référence au, déjà débuté depuis de nombreuses années, que Martine Aubry a très à coeur. Interrogé par La Voix du Nord il y a quelques jours, Arnaud Deslandes affirmait : "Le lien entre Martine Aubry et les Lillois est plus fort que jamais.." Très proche de celle qu'il nomme "la patronne", il confiait également qu'et avait "".Autre élément troublant : un ancien parlementaire socialiste confie à Nord éclair, dans l'édition du 12 juillet : "Martine Aubry dira officiellement autour du 14 juillet qu'".Ce qui permettrait au Parti socialiste de rester à la tête de la mairie de Lille tout. Simple? Les premiers éléments de réponse devraient bientôt être communiqués.