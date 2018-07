Lille : la Métropole veut identifier les quartiers les plus pollués avec “Pollutrack”

Lille et Roubaix figurent souvent. Et pour y remédier, la Métropole de Lille veut commencer pardans l'air grâce à un dispositif baptiséConcrètement,du distributeur d'électricité Enedis ont été dotées d'un capteur sur le toit permettant d'Ils vontdans l'air, le polluant le plus nocif,. "La MEL va pouvoir réaliser des", explique Thierry Pagès au site Actu.fr pour lancer des actions de réduction de la pollution.Le dispositif de tracking n'a étépour le moment. Au lendemain de la COP21, la ville a réalisé des mesures dans toute l'agglomération, ce qui a permis de. L'un des plus pollués à cause des bouches de métro.Pour le moment, la métropole lilloise n'a, comme les vignettes Crit'Air, déjà mises en place dans la capitale.