À Lille, Mika fait monter sur scène un fan de 11 ans pour se faire pardonner de ne pas avoir répondu à sa mère

"C'était trop marrant"

C'est un beau geste qui n'est pas passé inaperçu. En concert au Zénith de Lille, Mika a fait monter sur scène un garçon de 11 ans, croisé plus tôt dans la journée à Roubaix.La scène, racontée par un correspondant de BFMTV et également immortalisée par une fan, s'est passée dans la soirée du dimanche 15 décembre."Aujourd'hui, je suis allé à Roubaix" raconte le chanteur. "Il y avait cette femme très sympathique, et elle me parlait de son petit garçon", qui jouait ses musiques au piano à longueur de journée. Une dame qu'il a ignorée car pour économiser sa voix, "entre les concerts je ne parle pas". "Je sais pas où il est, mais pour m'excuser, je voudrais l'inviter sur scène."Le garçon, prénommé Alberic, le rejoint alors sur scène et joue "Lollipop" en accompagnant Mika."C'est bizarre. C'était fou" a par la suite réagi le garçon auprès de BFMTV . "Je ne pensais pas monter sur scène. C'était trop marrant."Mika n'en est pas à son coup d'essai. Quelques jours plus tôt, à Bruxelles, un autre jeune homme interprétait "Underwater" sur scène à ses côtés.