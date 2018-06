Lille : une militante anti-secte poursuivie en diffamation par une association de méditation

Plainte pour diffamation

Heartfulness, kezako ?

Sectes : que dit la loi ? La notion de "secte" n'est pas définie par la loi, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion ou de religion, indique la Miviludes. En revanche, il existe un concept de dérives sectaires. La dérive sectaire "se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société". En clair, il n'y a pas de lois "anti-sectes", mais des textes relatifs au droit de la famille ou au droit de la finance qui peuvent être appliqués pour combattre des dérives sectaires. Encore faut-il que les victimes portent plainte.

", explique calmement Charline Delporte, Président du CAFFES, une association luttantEn septembre dernier, la responsable associative a reçu une lettre d'assignation,par un l'Institut, qui organise des ateliers deL'audience se tiendra ce mardi."L'an dernier, peu avant l'été,m'a contactée pour me faire remonterà propos de cours de méditation donnés à l'auberge de jeunesse de Lille", explique Charline Delporte. "Un participant lui avait raconté que les organisateursCes ateliers sont alors régulièrementà quelques pas de la Porte de Valenciennes, à Lille. Charline Delporte décide d'effectuersur cette jeune association créée quelques mois plus tôt, en décembre 2016. Elle découvre que l'Institut Heartfulness a été créé parqui n'est autre que l'actuel président de laEt ça, Charline Laporte connaît. "Ce sont les mêmes personnes que dans la Shri Ram Chandra Mission. Mais ils", souffle-t-elle.La Shri Ram Chandra Mission figure en effet sur le rapport parlementaire de la commission d'enquête sur les sectes de 1995 comme l'un des mouvements pouvant "être, ainsi que sur le dernier rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ).Ce dernier rapport indique ainsi : "Grandesinspiré des techniques orientales, des organisations multinationales comme la "méditation transcendantale",ou la "Libre université du Samadeva", côtoient des structures créées par des Occidentaux "initiés", mais aussià partir de quelques stages qu’ils ont eux-mêmes suivis."Voyant cela, la CAFFES envoiede l'auberge de jeunesse lilloise. "On a reçu une lettre de la CAFFES qui", précise Ashraf Al Sughayyr, directeur de l'auberge. "Tout de suite j'ai appelé un autre organisme à Paris,, qui m'a confirmé que Heartfulness était en lien avec."Le directeur décide de, bien que les personnes étaient "d'une gentillesse énorme". "On accueille des groupes scolaires, on était inquiets,." Par souci de, il l'annonce aux membres de l'Institut Heartfulness en leur présentant le courrier de la CAFFES. Voyant cela, l'Institut décide depour diffamation publique."Ce sont des accusations qui, précise Me Laurent Klein, avocat de l'Institut Heartfulness. "L'Institut Heartfulness, c'est un institut, au sein duquel les membres. Ils ont justedu mouvement, mais c'est une association laïque."Laurent Klein confirme que "certains membres", mais assure que les objectifs des deux associations sont complètement différents. En outre, le rapport parlementaire de 1995 n'est à ses yeux plus idoine. ". A l'époque, c'était nouveau, les gens étaient méfiants. Aujourd'hui, la pratique du yoga s'est étendue, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pensait que c'était il y a 20 ans", ajoute Me Klein.Depuis l'arrêt des ateliers à l'auberge de jeunesse, les formateurs de l'Institut Heartfulnessune plateforme d'accompagnement culturel située à Lille, dans le quartierPour comprendre le principe de la "méditation du coeur", nous avons participé à l'un des ateliers découverte."Bienvenue,", sourit Jean-Claude, qui anime l'atelier de découverte. A l'intérieur de la pièce, une douzaine de personnes s'installent sur des coussins confortables, pour unerelativement classique. A la différence qu'ici, la méditation est. Jean-Claude présente très brièvement le concept, précisant qu'il n'a "". D'ailleurs, la séance est gratuite et ouverte à tous."On va commencer par ce qu'on appelle", explique Jean-Claude. Cette première étape ale corps et l'esprit avant d'entamer la méditation, c'est-à-direLes participantsguidés par la voix douce de Jean-Claude, qui nous incite à nous concentrer sur notre dos, enou de fumée. Au bout de 10 minutes, la méditation peut réelllement commencer."Vous allez essayer de", explique Jean-Claude. "Ne vous concentrez pas sur cette lumière, elle est simplement là. Dès que les pensées vous accaparent,." Puis le silence. La méditation dure entre 20 et 30 minutes.Arrive enfin la troisième étape de la séance, lors de laquelle les participants échangentde la séance. Quelques échanges, Jean-Claude rappelle que ces séances collectives sont organisées tous les dimanches mais qu'on peut aussi demander. Puis chacun repart, avec la possibilité depour être informé des prochains événements."C'est une association de type loi 1901, quiLes adhésions et le prix des cours servent simplement à faire fonctionner l'association", précise Me Laurent Klein, bien que cette fois,n'ait été évoqué.