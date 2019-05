A Lille, un millier de jeunes en grève pour le climat

"On va droit dans le mur"

Raphaël, Ange et Vincent, en seconde à Douai / © MS



"Il faut respecter la planète, et nous avec"

Gabrielle et Romane, en seconde à Armentières / © MS

"Contre la déforestation, les déchets dans la mer"

Ilona et Céline, en cinquième à Lille / © MS

"Consommer moins, plus local, et bio"

Martin, en première à Lille / © MS

"La crise écologique est grave et tue des gens"

Gayetri, en terminale à Lille / © MS

"Sanctionner les entreprises qui polluent le plus"

Mélusine, jeune militante de Greenpeace / © MS

Beaucoup de messages sur les espèces en danger dans la marche lilloise des jeunes pour le climat / © MS

Ils sont toujours "plus chauds que le climat", et scandent avec la même ferveur : "Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité".Deux mois après sa 6000 manifestants la capitale des Flandres ), la jeunesse nordiste a remis ça ce vendredi pour la deuxièmeRéunis à l'appel de Youth For Climate Lille , comme dans 90 pays dans le monde, étudiants, lycéens et collégiens se sont donné rendez-vous sur la Grand Place de Lille à 14h.Ils ont commencé par un die-in, tous allongés à terre pourLes jeunes marcheurs ont ensuite défilé dans les rues de la capitale des Flandres, entraînant à leur suite quelques bannières politiques (La France Insoumise et Europe-Ecologie-Les-Verts), syndicales (SNES), et associatives (Greenpeace)."Je me sens concerné, c'est notre avenir", témoigne Ange, lycéen à Douai. "Il faut baisser notre consommation de tout, notre pollution. Il faut réduire tout ça, sinon, on va droit dans le mur.""On est là pour manifester contre les gens qui font du mal à la planète. Il faut la respecter et nous avec", expose Gabrielle, en seconde à Armentières. "On est la génération de demain. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on jette par terre Il faut aller au lycée à vélo plutôt qu'en voiture. Et les adultes doivent faire pareil"."C'est important de se mobiliser dès le plus jeune âge", nous dit Ilona, 12 ans, en cinquième à Lille Moulins. "Il faut changer nos modes de vie, lutter contre la déforestation, les déchets dans la mer, la pollution automobile. Il faut moins utiliser la voiture"."On doit prendre conscience que le climat est en danger", s'indigne Martin, lycéen en Première à Lille. "Il faut changer nos habitudes, en consommant moins, plus local et bio, en triant nos déchets. Commencer par ça c'est déjà bien.""Il faut changer l'avenir avant qu'on n'en ait plus. Je veux avoir la possiblité de vivre encore dans 10-15 ans." Pour Gayetry, lycéeenne lilloise en classe de terminale,l'heure est la gravité. "Ma pancarte montre que la crise écologique aujourd'hui, elle est grave et elle tue des gens.""Il faut agir le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard". Mélusine a choisi de s'engager auprès de l'ONG Greenpeace. "Etre là, c'est le minimum que je puisse faire. Il faudrait sanctionner les entreprises qui polluent le plus, penser aux espèces qui sont en train de disparaître. On a pris trop nos aises sur cette planète. C'est important qu'on s'unisse tous, avec le même objectif : pouvoir vivre sainement, sans problèmes".Les jeunesont terminé leur marche sur, où un concert les attendait.Ce vaste terrain vague situé à l'est de la ville est actuellement occupé par un collectif d'associations opposé au projet d'aménagement qui prévoit la construction d'une piscine olympique et de plusieurs milliers de logements.