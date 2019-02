Lille : un millier de motards en colère contre la réduction de vitesse sur le périphérique

[#manifestation] Soyez vigilants si vous circulez cet après midi sur #Lille. Rassemblement de centaines de motards dès 14 heures place du Général de Gaulle : cortège sur les grands axes puis sur les boulevards périphériques jusqu'à #Seclin. pic.twitter.com/aLU7Ynvr0u — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 16 février 2019

Rapprochement avec les "gilets jaunes" ?

Ça pue le gasoil ça pue les décibels ça pue le changement climatique ça pue l’égoïsme ça pue la manifestation des motards à Lille #Merci pour votre contribution à la pollution pic.twitter.com/M23ylqQ2w6 — Myriam CAU (@myricau) 16 février 2019

Près d'un millier de motards (dont) ont fait vrombir leur moteur dans les rues de Lille, ce samedi 16 février. Réunis dès 13h, les manifestants se mobilisent contre la réduction de vitesse à 70 km/h sur le périphérique . Une mesure qui relève, selon un tract distribué aux participants, deLes motards ont roulé(MEL) et la mairie avant de prendre le périphérique et l’A1 vers Seclin où les manifestants prévoient de. Dans le centre-ville,sur les grands axes et sur le périphérique, préviennent les forces de police."Aucun élément ne laisse à penser que cette réduction de vitesse est une décision judicieuse, estime Didier Defenin de la Fédération française des motards en colère du Nord.."Dans la capitale bretonne, la vitesse avait effectivement été abaissée de 90 à 70 km/h pendant un an...pour revenir à la vitesse d'origine. En cause notamment :pendant ectte expérimentation et les accidents qui n'avaient pas diminué.A Lille,a vu sa limitation rabaissée à 70 km/h depuis le 2 février. Cette "expérimentation" doit servir àAutre point de rupture entre la métropole lilloise et les motards :, poursuit Didier Defenin. Selon lui, il faudrait au contraire. D'où le slogan de la manifestation, "La moto n'est pas une pollution mais une solution".Mais ce rassemblement n'est pas du goût de tous. L'élue Europe écologie les Verts de Roubaix, Myriame Cau, s'est notamment indignée sur Twitter :"Nous,, reprend ironiquement le motard. Ca nous fait un point commun avec les « gilets jaunes »." Peut-on alors parler de rapprochement entre les deux mouvements ?, assure Didier Defenin.Si certains motards étaient vêtus de jaune,à partir de 14h30 ce samedi. Une première, car certains se joindront à un itinéraire déclaré tandis que d'autres préfèreront la manifestation non-déclarée.