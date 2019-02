Lille : les motards en colère appellent à une manif contre le périphérique à 70 km/h

"Non à l'écologie punitive", "Non au racket sur les routes", "Non aux zones à faible émission"... Ce sont quelques-uns des slogans-mots d'ordre que l'on retrouve dans l'appel à manifester ce samedi àlancé par laDans la ligne de mire notamment : l'expérimentation du 70 km/h sur le périphérique, en vigueur depuis deux semaines. Pour les motards en colère, cette mesure n'a rien d'écologique."On peut affirmer que plus la vitesse est réduite, plus les temps de parcours augmentent et plus les moteurs tournent, donc polluent, explique à La Voix du Nord Benoit Delemotte, porte-parole de la FFMC 59 . Encore une fois, cette mesure ressemble à de la poudre aux yeux et ne vise à punir que les usagers de la route sans résoudre l’équation de la pollution. C’est une forme d’écologie strictement punitive."Ce rassemblement de ladébutera samedi 16 février à 13h sur la Grand-Place de Lille. Le cortège se rendra ensuite à la mairie puis sur les boulevards périphériques sud et est.