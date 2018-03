Lille : les motards manifestent contre la limitation de vitesse à 80 km/h

"Sécurité rentière"

Du bruit pour dire non : entreont manifesté dans les rues cet après-midi. Depuis les Weppes jusqu'aules grosses cylindrées et leurs klaxons étaient de sortie."On va limiter les routes à 80 km/h, ça veut dire que, que ce soit en 2, en 3, en 4 roues, vont devoiravoir des radars qui se multiplient de façon exponentielle en ce moment", explique Gilles Antrig, des Motards en Colère. "Ils vont nous limiter la vitesse, pourquoi ? Pour faire."Pour accompagner, les manifestants avaient prévu des affiches, des slogans et les. Une délégation a ensuite été reçue à laen fin d'après-midi.