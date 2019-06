Lille n'a pas été élue “Capitale verte européenne”

Lille ne sera pas élue Capitale verte européenne 2021. C’est Lahti (Finlande) qui décroche le label, les 350 000€ et les retombées d’image et d’attractivité qui vont avec. @VDNLille pic.twitter.com/r7zqJEUXCS — Antoine Placer (@AntoinePlacer) 20 juin 2019

Déception pour la ville de Lille. Elle n'a pas été élue "Capitale verte européenne". "Aujourd’hui à Oslo, la Commission européenne a décerné le prix de Capitale verte européenne 2021 à Lahti à qui nous adressons toutes nos félicitations", a expliqué Martien Aubry, la maire, dans un communiqué. Le verdict est tombé ce jeudi soir.C'est la ville de Lathi en Finlande qui a décroché ce "prix".Cette distinction est décernée chaque année par désignée par la Commission européenne. La candidature de Lille avait surpris mais la mairie souhaitait l'utiliser pour démontrer sa volonté de devenir une ville prenant en compte l'environnement dans ses choix et aménagements urbains.affirme que la ville va continuer malgré cette défaite : "Nous savions que nous partons de loin, comme capitale d’une grande région industrielle qui a laissé des traces aussi bien dans les friches délaissées, que dans la part de notre population en difficulté. Mais les actions que nous menons montrent que la volonté peut nous faire avancer fortement dans la transition écologique et contre le réchauffement climatique. Nous avons pris cette candidature à la fois comme un moyen d’aller plus loin et plus fort, et comme une possibilité supplémentaire de mobiliser la population à Lille et au-delà, et d’entraîner de multiples engagements de la part de tous."Strasbourg était également une des 3 finalistes.